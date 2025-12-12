Uşak'ta 3 Yayanın Ölümüne Neden Olan Sürücü Tutuklandı

Eşme-Uşak karayolunda meydana gelen kazada üç kişi hayatını kaybetti

Uşak’ın Eşme ilçesinde, dün Eşme-Uşak karayolu Ahmetler köyü yakınlarında meydana gelen kazada üç yaya yaşamını yitirdi. Olayda sürücü olarak yer alan B.S.F. (33) gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, 64 EP 907 plakalı otomobili kullanan B.S.F.'nin çarptığı yolun karşısına geçen Mehmet Karaman (80), Ramazan Dulay (83) ve eşi Ayşe Dulay (75) savrularak ağır şekilde yaralandı.

Çarpmanın ardından yapılan ilk tespitlerde, Mehmet Karaman ve Ayşe Dulay olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Ramazan Dulay ise kaldırıldığı Eşme Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası jandarma ekiplerince gözaltına alınan B.S.F., işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği Eşme Adliye Sarayında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan sürücünün ifadesinde, Eşme’de çalıştığı fabrikadaki mesaisinin ardından Uşak’a gitmek üzere yola çıktığını ve kazanın meydana geldiği bölgede aydınlatmanın yetersiz olması nedeniyle yayaları fark edemediğini söylediği öğrenildi.

