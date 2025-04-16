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Samsun'da Tüfekle Ateş Edilen Kişi Merdivenden Düşerek Yaralandı

Samsun'da alacak meselesi yüzünden çıkan tartışmada tüfekle ateş açıldı, bir kişi merdivenden düşerek yaralandı.

Yayın Tarihi: 16.04.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 13:47
Samsun'da Tüfekle Ateş Edilen Kişi Merdivenden Düşerek Yaralandı

Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen tüfekle ateş açma vakası, iş yerinde alacağını istemek için giden bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı.

Olay, Atakent Mahallesi'nde D.A'nın (yaşı belirtilmemiş) alacağını talep etmek amacıyla A.K'nin iş yerine gitmesiyle başladı. Bu esnada başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü ve olay sırasında iş yerinde bulunan K.E.A (20), D.A'ya tüfekle ateş etti.

Sağlığa zararlı bir an yaşanarak, D.A kaçmaya çalışırken merdivenden düşerek yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.

Olay sonrası Atakum Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, olayla ilgili derhal çalışma başlattı ve K.E.A ile beraber olayla bağlantısı tespit edilen E.K.H'yi (18) yakaladı.

Ekiplerin yaptığı detaylı incelemelerde, K.E.A'nın üzerinde ruhsatsız tüfek, 2 şarjör ve 3 kartuş ele geçirildi. Ayrıca, E.K.H'nın üzerinde de ruhsatsız bir tabanca ve 18 mermi bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ederken, iş yeri sahibi A.K'nın da 12 suç kaydı olduğu ve Samsun 5. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "basit yaralama" suçundan arandığı belirlendi. A.K, gerekli işlemler için emniyete götürüldü.

Samsun'un Atakum ilçesinde alacağını istemek için gittiği iş yerinde tüfekle ateş edilen kişi...

Samsun'un Atakum ilçesinde alacağını istemek için gittiği iş yerinde tüfekle ateş edilen kişi, kaçarken merdivenden düşerek yaralandı. Atakum Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, olayın ardından yürüttüğü çalışmada, olayla ilgili 2 şüpheliyi yakaladı.

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