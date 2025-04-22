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Samsun'da Türk Dünyası Çocuk Festivali Renkli Dans Gösterileriyle Devam Ediyor

Samsun'da düzenlenen Türk Dünyası Çocuk Festivali, 9 ülkeden 124 çocuğun katılımıyla dans gösterileriyle sürüyor.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 14:50
Samsun'da Türk Dünyası Çocuk Festivali Renkli Dans Gösterileriyle Devam Ediyor

Samsun'da düzenlenen "Türk Dünyası Çocuk Festivali", 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde renkli görüntülere ev sahipliği yapıyor. Festival, Türk dünyasındaki 9 ülkeden 124 çocuğun katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Samsun Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı ve TİKA gibi önemli kuruluşların işbirliğiyle düzenlenen bu festival, geleneksel kıyafetleriyle sahne alan çocukların dans gösterileri ile devam ediyor.

Etkinliğin ikinci gününde, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Bulvar AVM'de, Türk dünyasını temsil eden çocuklar geleneksel danslarını sergileyerek festivale renk kattı.

Azerbaycan'dan katılan öğrenci Kenan Nağıyev, festivalde yer almanın mutluluğunu paylaşırken, "Bakü'den etkinliğe katılıyorum. Azerbaycan dansları yaparak ülkemi temsil ediyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum, çok gururluyum. Türkiye çok güzel bir ülke." diyerek hislerini dile getirdi. Nağıyev, ayrıca Türkiye'nin Azerbaycan ile kardeş bir ülke olduğunu ve Türkiye'nin desteği sayesinde Karabağ'ı geri almanın mutluluğunu yaşadığını vurguladı.

Festivalin yarınki etkinlikle sona ereceği bildirildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun'da gerçekleştirilen...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun'da gerçekleştirilen, Türk dünyasındaki 9 ülkeden 124 çocuğun katıldığı "Türk Dünyası Çocuk Festivali", dans gösterileriyle devam ediyor. Etkinliğin ikinci gününde Cumhuriyet Meydanı'ndaki Bulvar AVM'de Türk dünyası çocukları geleneksel kıyafetleriyle dans gösterileri sundu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun'da gerçekleştirilen...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun'da gerçekleştirilen, Türk dünyasındaki 9 ülkeden 124 çocuğun katıldığı "Türk Dünyası Çocuk Festivali", dans gösterileriyle devam ediyor. Etkinliğin ikinci gününde Cumhuriyet Meydanı'ndaki Bulvar AVM'de Türk dünyası çocukları geleneksel kıyafetleriyle dans gösterileri sundu.

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