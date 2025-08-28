Samsun'da Türk-Yunan Gazeteciler Buluşması: Samsunspor - Panathinaikos

Türk ve Yunan Gazeteciler Samsun'da Buluştu

Samsunspor ile Panathinaikos arasında bu akşam oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçını takip edecek gazeteciler Samsun'da bir araya geldi.

Program ve ev sahipliği

Etkinlik, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Samsun Şubesi ile 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti tarafından, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Golf Kulübü'nde düzenlendi.

Yunan ve Türk gazetecilere, içinde iki takımın isimlerinin bulunduğu atkılar hediye edildi.

Görüşler

Murat Sandıkçı, Atina'da Türk basın mensuplarına gösterilen ilgiden dolayı Yunanistan'dan gelen misafirlere teşekkür etti.

Christos Kontos ise Samsun'un Yunanistan'daki şehirlere benzediğini belirterek, Atakum sahilinde yürüyüş yaptıklarını ve şehrin çok etkileyici olduğunu söyledi. Kontos, "İnsanlar çok cana yakın. Çok yardımsever. Burada kardeş gibi hissediyorum. Türkiye'ye sık sık geldiğim oluyor. Burası bizi çok harika karşıladı." dedi.

