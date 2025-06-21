Samsun'da Tütün Paketinde Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen başarılı bir operasyon sonucunda, bir tütün paketinin içinde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirledikleri adrese baskın düzenledi.

Operasyonda, ekipler yaptıkları aramada tütün paketine zulalanmış 300 gram sentetik uyuşturucu ile 12 sentetik ecza hapı buldular. Bu olay, bölgede uyuşturucu ile mücadele çalışmaları açısından dikkat çekici bir gelişme olarak kaydedildi.

Aramalardaki başarılı sonuçların ardından, B.F. (40), H.E. (43) ve M.E.M. (37) isimli 3 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Bu tür operasyonların, toplumda huzuru sağlamak ve uyuşturucu ile mücadelede etkinliği arttırmak amacıyla devam edeceği belirtildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda tütün paketinin içinde uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, tütün paketine zulalanmış 300 gram sentetik uyuşturucu ile 12 sentetik ecza hapı ele geçirdi.