Samsun'da Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar Çalıştayı Düzenlendi

Samsun'da Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar Çalıştayı

Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Üstün Zekalı ve Yetenekli Bireylere Yönelik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezince (ÜSYEM) düzenlenen "Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar Çalıştayı" başarıyla gerçekleşti.

Çalıştayın Amacı

ÜSYEM, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilen çalıştay, üstün zekalı ve yetenekli çocukların potansiyellerinin anlaşılması ve desteklenmesi hedefleniyor. Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonda düzenlenen etkinliğin açılışında, ÜSYEM Merkez Müdürü Doç. Dr. Meryem Vural Batık, akademisyenler, öğretmenler ve velilerle birlikte bu çocukların potansiyellerini en verimli şekilde ortaya koymanın yollarını tartışacaklarını belirtti.

Eğitim İşbirlikleri Üzerine

Batık, Türkiye'nin eğitim vizyonunu çerçevesinde genel eğitim okulları ve bilim sanat merkezleri arasında güçlü işbirlikleri kurmanın önemine dikkat çekti. "Çalıştayda yapacağımız tartışmalarla, üstün zekalı ve yetenekli bireylerin eğitimine dair durumu analiz edecek ve karşılaşılan engelleri değerlendireceğiz." dedi.

Üstün Yetenekli Çocuklar ve Gelecek

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet İrfan Yetik, üstün yetenekli çocukların ülkenin geleceğinde önemli bir rol oynayabileceğini vurgulayarak, "Bu çocuklar bilim, sanat ve teknoloji alanında ülkemize yön verecek bireyler haline gelecekler." ifadesini kullandı. Samsun'da şu anda 6 bilim merkezinin bulunduğunu ve toplam 1823 üstün yetenekli çocuğa hizmet verdiklerini dile getiren Yetik, bu çocukların potansiyelini ortaya çıkarmak gerektiğini söyledi.

Toplumsal Sorumluluk Vurgusu

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Eyüp Çakır da, üstün zekalı çocukların toplumda farklı anlaşıldığını ve bu durumun üstesinden gelinmesi gerektiğini ifade etti. Çakır, "Potansiyellerini ortaya çıkarmak bizim sorumluluğumuz. Bu yıl Cumhurbaşkanımız Aile Yılı ilan etti ve ailelerin zorlandıkları konularda yanlarında olmalıyız." dedi.

Sunum ve Sonuç

ÜSYEM Müdür Yardımcısı Dr. Melek Baba Öztürk, çalıştayın amacına yönelik detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Çalıştay, özellikle üstün zekalı çocukların eğitim ve gelişimi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Üstün Zekalı ve Yetenekli Bireylere Yönelik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezince (ÜSYEM), "Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar Çalıştayı" düzenlendi.

Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Üstün Zekalı ve Yetenekli Bireylere Yönelik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezince (ÜSYEM), "Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar Çalıştayı" düzenlendi.