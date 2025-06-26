Samsun'da Uyuşturucu ile Mücadele Günü: Sporla Farkındalık Yaratıldı

Samsun'da Farkındalık Etkinlikleri Düzenlendi

Samsun, "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" dolayısıyla çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Yeşilay Samsun Şubesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Atakum ilçesinde yer alan Çobanlı İskelesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte dikkat çekici aktiviteler düzenlendi.

Kamu Kuruluşları Bir Araya Geldi

Samsun Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Yeşilay Samsun Şubesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve Samsun Pickleball Derneği, etkinlik boyunca stant açarak katılımcılara bilgilendirme yaptı. Bağımlılıkla mücadele hakkında broşür ve materyal dağıtılan etkinlikte, bağımlılığın zararları, sağlıklı yaşamın önemi ve mevcut destek mekanizmaları hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Spor Faaliyetleri İle Sağlıklı Yaşam Vurgusu

Etkinlik alanında pickleball, basketbol, bilek güreşi ve masa tenisi gibi spor aktiviteleri düzenlenerek bağımlılıkla mücadelede sporun rolü ön plana çıkarıldı. İl Sağlığı Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı ve Yeşilay Samsun Şube Başkan Yardımcısı Dr. Hatice Öz, “Bağımlılıkla mücadelede önleme anahtar bir konudur. Sağlıklı yaşam becerileri ile bu önlemi almaya çalışıyoruz.” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İş Birliği

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş de, etkinlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ortak çalışmalar yaptıklarını belirterek şöyle konuştu: "Burada spor alanları oluşturarak halkı bağımlılıktan uzak tutmayı hedefliyoruz. Çocuklarımıza, gençlerimize yönelik çeşitli yarışmalar ve etkinlikler düzenledik. Aynı zamanda Yeşilay dergileri ve bileklikler gibi hediyeler vererek günün anlamını vurguluyoruz."

Etkinliğe Samsun Vali Yardımcısı Vekili ve Canik Kaymakamı Şeref Aydın da katıldı.

Samsun'da "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

Samsun'da "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.