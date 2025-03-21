Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Zanlı Tutuklandı

Samsun Bafra'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 17:40
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Zanlı Tutuklandı

Samsun’un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonucunda bir zanlı tutuklandı.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu satışı ve kullanımıyla mücadele kapsamında operasyonlar başlattı. Ekipler, Sarıçevre Mahallesi'nde durumu şüpheli görülen Ç.S isimli kadının üzerinde arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramada, 0.50 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Ç.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı hakimlik, zanlıyı tutuklayarak cezaevine gönderdi. Uyuşturucu ile mücadelede atılan bu adımlar, toplum güvenliği açısından büyük önem taşıyor.

Samsun’un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı.

Samsun’un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikası Patlamasında 4 Sanık Hakim Karşısında
2
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail-Hamas Gerginliği Açıklaması
3
Güney Kore Mahkemesi, Tıp Fakülteleri Kontenjan Artışını Onayladı
4
Göç İdaresi'nden Uluslararası Öğrencilere Özel İftar Programı
5
İsrail'in Gazze Şeridi'ne Saldırısında 8 Filistinli Yaşamını Yitirdi
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevruz Kutlamasında İstanbul’daki Yolsuzluk İddialarına Tepki Gösterdi
7
Malatya'da Uyuşturucu Operasyonunda 9 Zanlı Tutuklandı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek