Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Zanlı Tutuklandı

Samsun’un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonucunda bir zanlı tutuklandı.
Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu satışı ve kullanımıyla mücadele kapsamında operasyonlar başlattı. Ekipler, Sarıçevre Mahallesi'nde durumu şüpheli görülen Ç.S isimli kadının üzerinde arama gerçekleştirdi.
Yapılan aramada, 0.50 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Ç.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Çıkarıldığı hakimlik, zanlıyı tutuklayarak cezaevine gönderdi. Uyuşturucu ile mücadelede atılan bu adımlar, toplum güvenliği açısından büyük önem taşıyor.
Samsun’un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı.