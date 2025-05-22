Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Zanlı Yakalandı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir adrese baskın yaptı. Yapılan aramalarda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ele Geçirilenler

Operasyon sonucunda, 120.60 gram sentetik uyuşturucu, 12 sentetik ecza hapı, 1 hassas terazi ve 30 adet tabanca fişeği bulundu. Bu bulgular, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi adına kritik bir başarı olarak değerlendiriliyor.

Gözaltına Alınan Zanlı

Operasyon kapsamında 37 yaşındaki F.C. şüpheli olarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü ve sorgusuna başlandı. Bu operasyon, Samsun'daki uyuşturucu sorunuyla mücadelede önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Adreste arama yapan ekipler, 120,60 gram sentetik uyuşturucu, 12 sentetik ecza hapı, 1 hassas terazi ve 30 adet tabanca fişeği ele geçirdi.