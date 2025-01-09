Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Zanlı Gözaltında

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda büyük miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 10:50
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Zanlı Gözaltında

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu Düzenlendi

Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım, Tekkeköy ve Bafra ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan zanlılara yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi.

Ele Geçirilen Maddeler

Operasyon sırasında yapılan adres aramalarında, toplamda 1128 sentetik ecza hapı, 62 gram esrar, bir hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve 56 tabanca fişeği ele geçirildi.

Yakalanan Şüpheliler

Operasyonda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü, aranması olan 2 zanlı ve 7 şüpheli gözaltına alındı. Yetkililer, operasyonun uyuşturucu ile mücadele kapsamında önemli bir adım olduğunu belirtti.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 1128...

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 1128 sentetik ecza hapı, 62 gram esrar, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ile 56 tabanca fişeği ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 1128...

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 1128 sentetik ecza hapı, 62 gram esrar, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ile 56 tabanca fişeği ele geçirildi.

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