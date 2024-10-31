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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 160 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Samsun'da gerçekleştirilen operasyonda, helikopter destekli olarak 160 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 14:28
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 15:20
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 160 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Samsun'da Helikopter Destekli Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen helikopter destekli bir operasyon sonucunda, toplamda 160 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyon sırasında 2 kişi gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleriyle birlikte istihbari çalışmalar yürütüldü.

Şüphelilerin Yakalanması

Geliştirilen bilgi doğrultusunda, Kapıkaya Mahallesi'ndeki bazı adreslere operasyon düzenlendi. Helikopter destekli bu operasyonda, D.K. (47) ve F.Y. (64) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Ayrıca, arazide yapılan geniş çaplı arama işlemleri sonucunda saklanmış 160 kilogram uyuşturucu madde bulundu.

Uyuşturucunun Taşınması

Zanlılar, jandarma komutanlığına götürülürken, ele geçirilen uyuşturucular çuval ve torbalar içerisinde helikopterle taşındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 2 kişinin gözaltına alındığı helikopter destekli uyuşturucu...

Samsun'un Bafra ilçesinde 2 kişinin gözaltına alındığı helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 160 kilogram esrar ele geçirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde 2 kişinin gözaltına alındığı helikopter destekli uyuşturucu...

Samsun'un Bafra ilçesinde 2 kişinin gözaltına alındığı helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 160 kilogram esrar ele geçirildi.

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