Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında

Samsun'un İlkadım ve Havza ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında iki şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İlkadım ilçesinde İ.S.'nin ikametine baskın düzenledi.

Yapılan aramada, 140 gram sentetik uyuşturucu ve 15 sentetik ecza ele geçirildi. İ.S., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Havza'da Yeni Bir Operasyon

Ayrıca, Havza ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 21 gram Afyon sakızı bulundu. Araç sürücüsü N.I., uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.