Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltında

Samsun'un Canik ilçesinde, uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı olarak baskın yaptı.

Yapılan aramalarda, toplamda 4 bin 566 sentetik ecza hapı, 2 ruhsatsız tabanca ve 100 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan C.T.A. (24) ve Ö.D. (19) adlı şüpheliler, işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde arama yapan ekipler, 4 bin 566 sentetik ecza hapı, 2 ruhsatsız tabanca ve 100 tabanca fişeği ele geçirdi.