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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 23:16
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 23:16
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun'da uyuşturucu operasyonu gerçekleştirilerek 3 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik dikkat çeken bir çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar sentetik uyuşturucu, sentetik uyarıcı, 114 sentetik ecza, 1 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi ve uyuşturucu kullanımı için kullanılan aparatların ele geçirildiği bildirildi.

Operasyon sırasında 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yetkililerin, konuyla ilgili soruşturmanın derinlemesine sürdüğü öğrenildi.

Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı. Polis ekipleri, belirlenen adreslere...

Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı. Polis ekipleri, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve sentetik uyarıcı ile 114 sentetik ecza, 1 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirdi.

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