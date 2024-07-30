Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Hükümlü Tekrar Yakalandı

Samsun Narkotik Ekiplerinden Operasyon

Samsun'da, uyuşturucu ticareti ve kullanımı suçlarından hüküm giyen üç kişi, bir operasyonda tekrar yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Atakum ilçesinde belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Hükümlülerin Suçları

Operasyonda, O.B. isimli şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 20 yıl kesinleşmiş ceza almışken, U.D. ise 8 yıl 6 ay 12 gün hapis cezası ile aranıyordu. Ayrıca, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde bulunan M.Y. hakkında da 7 yıl 8 ay hapis cezası bulunmaktaydı.

Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Gözaltına alınan hükümlülerin üzerlerinde yapılan aramalarda toplamda 59 gram uyuşturucu hap tozu bulundu. Yakalanan şahıslar, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderilecek.

Bu operasyon, Samsun'da uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü gösteriyor.