Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltında

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Operasyon Detayları

Ekipler, operasyon sırasında şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yaptıkları aramalarda 2 bin 688 sentetik ecza hapı, 180,47 gram sentetik uyuşturucu ve bir hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyete götürülerek ifadeleri alınmak üzere işlemlere başlandı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, adreslerdeki şüphelilerin üzeri, araçları ve ikametlerinde yaptıkları aramada, 2 bin 688 sentetik ecza hapı, 180,47 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi.