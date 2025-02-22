Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltında

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı. Ekipler 2 bin 688 hap ve sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 13:22
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltında

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Operasyon Detayları

Ekipler, operasyon sırasında şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yaptıkları aramalarda 2 bin 688 sentetik ecza hapı, 180,47 gram sentetik uyuşturucu ve bir hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyete götürülerek ifadeleri alınmak üzere işlemlere başlandı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, adreslerdeki...

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, adreslerdeki şüphelilerin üzeri, araçları ve ikametlerinde yaptıkları aramada, 2 bin 688 sentetik ecza hapı, 180,47 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi.

İLGİLİ HABERLER

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yeni Tip Çıkarma Gemisi Ç-159 Törenle Denize İndirildi
2
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bingöl UMKE Merkezini Ziyaret Etti
3
Rize'de Cep Telefonu Bataryası Patladı: Güvenlik Kamerası Görüntüledi
4
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan Tunceli Kongresinde Mesajlar Verdi
5
Bursa'da Bağ Evinde Silahlı Saldırı: 1 Ölü
6
Şanlıurfa'da 316 Kaplumbağa Dere Islahı Sonrası Kurtarıldı

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!