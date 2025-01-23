Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Yakalandı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un Atakum, Canik ve İlkadım ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere yönelik arama yapmak üzere harekete geçti. Yapılan operasyonlarda, toplam 346 gram sentetik uyuşturucu, 20 sentetik ecza hapı, bir hassas terazi ve 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Zanlılar Gözaltında

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler S.Ü. (36), A.Ç. (25) ve G.Y.H. (22), gerekli işlemler için emniyete götürüldü. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Samsun'un Atakum, Canik ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde arama yapan ekipler, 346 gram sentetik uyuşturucu, 20 sentetik ecza hapı, hassas terazi ile 3 ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

Samsun'un Atakum, Canik ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde arama yapan ekipler, 346 gram sentetik uyuşturucu, 20 sentetik ecza hapı, hassas terazi ile 3 ruhsatsız tüfek ele geçirdi.