Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 35 Bin 264 Hap Ele Geçirildi

Samsun'un Merkezinde Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un merkez Atakum ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen başarılı bir uyuşturucu operasyonunda 35 bin 264 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Ekiplerinin Başarılı Çalışması

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 zanlının uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde aldıkları ihbar üzerine hareket geçti. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, Atakum ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Haplar ve Gözaltına Alınan Şüpheliler

Yapılan aramalarda, ikametlerde ve araçlarda 35 bin 264 sentetik ecza hapı bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler arasında A.Ö. (27), B.B. (29), D.K. (24) ve P.B. (20) yer alıyor. Şüpheliler, emniyete götürülerek işlemlere başlandı.

Samsun'un merkez Atakum ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 35 bin 264 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.