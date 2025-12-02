Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 445g Metamfetamin, 200g Esrarla 1 Gözaltı
Canik ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda önemli miktarda uyuşturucu ele geçirildi
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde belirlenen bir ikamette yaptıkları aramada suç unsurlarına rastladı.
Aramada 445 gram metamfetamin, 200 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Olayla ilgili T.B.Y. (45) isimli şüpheli gözaltına alınarak, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
