Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 445g Metamfetamin, 200g Esrarla 1 Gözaltı

Samsun'da narkotik ekipleri Canik'te operasyonda 445 g metamfetamin, 200 g esrar ve 1 hassas terazi ele geçirerek T.B.Y. (45) isimli şüpheliyi gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 15:01
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 445g Metamfetamin, 200g Esrarla 1 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 445g Metamfetamin, 200g Esrarla 1 Gözaltı

Canik ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda önemli miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde belirlenen bir ikamette yaptıkları aramada suç unsurlarına rastladı.

Aramada 445 gram metamfetamin, 200 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili T.B.Y. (45) isimli şüpheli gözaltına alınarak, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

SAMSUN'DA NARKOTİK POLİSİ TARAFINDAN DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA METAMFETAMİN VE ESRARLA...

SAMSUN'DA NARKOTİK POLİSİ TARAFINDAN DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA METAMFETAMİN VE ESRARLA YAKALANAN 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

SAMSUN'DA NARKOTİK POLİSİ TARAFINDAN DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA METAMFETAMİN VE ESRARLA...

İLGİLİ HABERLER

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Sokak Hayvanlarına Kapsamlı Rehabilitasyon Dönüşümü
2
Düzce Belediyesi'nden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği
3
Diyarbakır’da Camide Mihrap Duvarından Yeşeren Bitki Cemaatı Şaşırttı
4
Gaziantep'te Soğan Kebabı Sezonu Açıldı
5
Rektör Sözbir, Başsavcı Yasin Emre’yi Ziyaret Etti
6
Düzce Belediye Meclisi'nden Yeni İmar ve Yapı Güvenliği Düzenlemeleri
7
Çorum Baklavası'na Coğrafi İşaret Tescili

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde