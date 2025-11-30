Manavgat'ta Yıldırım Yangını: Konteyner Küle Döndü

Olayın Detayları

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, dün gece Ilıca Mahallesi Antalya-Manavgat D-400 Karayolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinin arka bölümünde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Palmiyelerin tutuşmasıyla başlayan alevler, tesisin personelinin kaldığı konteynerlerden birine sıçradı ve konteyner kullanılamaz hale geldi.

Müdahale ve İnceleme

Yangın ihbarı üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi Manavgat Birimi ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti ve alevler söndürüldü. Olayı fark eden personelin konteyneri terk ederek iş yerindeki yangın tüpleriyle ilk müdahalede bulunduğu belirtildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması yürüttü. Olay yerinde ayrıca Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Karakolu ekipleri incelemelerde bulundu.

