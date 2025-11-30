Manavgat'ta Yıldırım Yangını: Konteyner Küle Döndü

Antalya Manavgat'ta Ilıca Mahallesi'nde düşen yıldırım palmiyeleri tutuşturdu; yangın dinlenme tesisi personelinin konteynerine sıçradı, itfaiye müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 13:43
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 13:43
Manavgat'ta Yıldırım Yangını: Konteyner Küle Döndü

Manavgat'ta Yıldırım Yangını: Konteyner Küle Döndü

Olayın Detayları

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, dün gece Ilıca Mahallesi Antalya-Manavgat D-400 Karayolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinin arka bölümünde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Palmiyelerin tutuşmasıyla başlayan alevler, tesisin personelinin kaldığı konteynerlerden birine sıçradı ve konteyner kullanılamaz hale geldi.

Müdahale ve İnceleme

Yangın ihbarı üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi Manavgat Birimi ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti ve alevler söndürüldü. Olayı fark eden personelin konteyneri terk ederek iş yerindeki yangın tüpleriyle ilk müdahalede bulunduğu belirtildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması yürüttü. Olay yerinde ayrıca Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Karakolu ekipleri incelemelerde bulundu.

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE ILICA MAHALLESİ’NDE YILDIRIM DÜŞMESİ VE PALMİYELERİN TUTUŞMASIYLA...

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE ILICA MAHALLESİ’NDE YILDIRIM DÜŞMESİ VE PALMİYELERİN TUTUŞMASIYLA ÇIKAN YANGINDA, DİNLENME TESİSİ PERSONELİNİN KALDIĞI KONTEYNER YANDI

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE ILICA MAHALLESİ’NDE YILDIRIM DÜŞMESİ VE PALMİYELERİN TUTUŞMASIYLA...

İLGİLİ HABERLER

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın'da Alt Geçitte Araç Yangını — İtfaiye Müdahale Etti
2
Şehit Polis Hatice Ünal Çankırı’da Toprağa Verildi
3
Batman'da Kuaför Dükkanında Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı
4
Adana'da Berberde Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 7 Yaralı
5
Çeşme'de Tekne Yangını: 7 Özel Tekne Alevlere Teslim Oldu
6
Hong Kong Tai Po yangınında ölü sayısı 128'e yükseldi
7
Sinop'ta 2025'te 2.400 Litre Sahte Alkol Önlendi — Son Baskında 60 Litre Ele Geçirildi

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı