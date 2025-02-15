Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonları sonucunda 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve satışını gerçekleştiren kişilere yönelik titiz bir çalışma yürüttü.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan operasyonlar sırasında ekipler, belirlenen adreslerde gerçekleştirdikleri aramalarda 1536 sentetik hap, 40 gram sentetik uyuşturucu, 28 gram esrar, bir hassas terazi ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Bu maddelerin, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çerçevesinde topluma zararlı olabilecek unsurlar olduğu değerlendiriliyor.

Gözaltına alınan 5 zanlı, soruşturmanın devamı için emniyete götürüldü.