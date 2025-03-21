Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Zanlı Gözaltında

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirildi

Samsun'da yapılan geniş çaplı bir uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum, İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik baskınlar düzenledi.

Ele Geçirilen Uyuşturucu Maddeler

Operasyon sırasında belirlenen adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, 1890 sentetik ecza hapı, 15 gram esrar, 3 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terzi gibi uyuşturucu kullanma aparatları bulundu. Ayrıca, uyuşturucuların paketlenmesinde kullanılan rulo halinde alüminyum folyo da ele geçirildi.

Yakalanan Zanlılar

Operasyonda yakalanan 6 zanlı arasında, hırsızlık suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü de yer aldı. Yetkililer, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.