Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Zanlı Yakalandı

Samsun'un Havza ve İlkadım ilçelerinde, uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyon, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından hayata geçirildi.

Yapılan çalışmalarda, belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda 169 gram sentetik uyuşturucu, 362 sentetik ecza hapı, 105 gram esrar, hassas terazi ve ruhsatsız bir tabanca ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 54 bin lira ele geçirildi.

Bu operasyon sonucunda 6 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Samsun'un Havza ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 169 gram sentetik uyuşturucu, 362 sentetik ecza hapı, 105 gram esrar, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 54 bin lira ele geçirildi.

Samsun'un Havza ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 169 gram sentetik uyuşturucu, 362 sentetik ecza hapı, 105 gram esrar, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 54 bin lira ele geçirildi.