Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı

Samsun'da İlkadım, Çarşamba ve Tekkeköy'de eş zamanlı operasyonda çok sayıda uyuşturucu, silah ve 160 bin 200 TL ele geçirildi; 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 13:03
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 13:03
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 7 Şüpheliye İşlem

İl Emniyet Müdürlüğü'nden eş zamanlı baskın

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım, Çarşamba ve Tekkeköy ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında şüphelilerin üst, araç ve ikamet aramalarında çok sayıda uyuşturucu madde ile delil niteliğindeki materyaller ele geçirildi.

Ele geçirilenler arasında 5.541 adet sentetik ecza, 205,06 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 33 mililitre likit esrar, 16,83 gram metamfetamin, 3,12 gram esrar, 21 adet ecstasy, 0,72 gram kokain, 3 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ve 1 adet hassas terazi bulunuyor.

Ayrıca, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 160.200 TL ile 2 ruhsatsız tabanca, 165 adet tabanca fişeği ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

