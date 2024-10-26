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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 17:30
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 17:50
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda, iki şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 19 Mayıs ilçesinde iki kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Şüphelilerin Yakalanması

Ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenleyerek, C.D. (46) ve H.D. (24) isimli şüphelileri yakaladı.

Araçlarda Bulunanlar

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda aşağıdaki maddeler ele geçirildi:

  • 19 gram esrar
  • 6 gram kenevir tohumu
  • 2 ruhsatsız tabanca
  • 1 ruhsatsız av tüfeği
  • 41 tabanca fişeği
  • Uyuşturucu kullanma aparatı

Gözaltı Süreci

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemler için jandarma birimine götürüldü.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı....

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 19 gram esrar, 6 gram kenevir tohumu, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 41 tabanca fişeği ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

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