Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda, iki şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonun Detayları
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 19 Mayıs ilçesinde iki kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Şüphelilerin Yakalanması
Ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenleyerek, C.D. (46) ve H.D. (24) isimli şüphelileri yakaladı.
Araçlarda Bulunanlar
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda aşağıdaki maddeler ele geçirildi:
- 19 gram esrar
- 6 gram kenevir tohumu
- 2 ruhsatsız tabanca
- 1 ruhsatsız av tüfeği
- 41 tabanca fişeği
- Uyuşturucu kullanma aparatı
Gözaltı Süreci
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemler için jandarma birimine götürüldü.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 19 gram esrar, 6 gram kenevir tohumu, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 41 tabanca fişeği ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.