Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlı Yakalandı

Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ilçesi'nde uyuşturucu bulundurulduğu değerlendirilen bir adrese baskın düzenledi.

Yapılan arama sonucunda, 1 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 8 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan zanlıların isimleri ise S.Ö. (45), Y.K. (43) ve K.Ç. (51) olarak belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adresteki aramada, 1 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 8 tabanca fişeği ele geçirildi.