Samsun'da Yaralı Doğan Koruma Altına Alındı

Samsun'un Bafra İlçesinde Yaralı Doğan Kurtarıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde, polis ekipleri tarafından yaralı halde bulunan bir doğan, koruma altına alındı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun-Sinop kara yolunda gerçekleştirdikleri denetim sırasında yaralı bir kuş fark etti.

İlk Müdahale ve Teslimat

Trafik ekipleri, yaralı doğana ilk müdahaleyi yaparak, onu güvende tutmak için gerekli adımları attı. Yaralı doğan, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Yaban Hayatı Koruma Bilinci

Bu olay, yaban hayatının korunmasına yönelik emniyet birimlerinin duyarlılığını gözler önüne serdi. Yetkililer, yaban hayata yönelik koruma çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Samsun'un Bafra ilçesinde polis ekiplerince yaralı halde bulunan doğan, koruma altına alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde polis ekiplerince yaralı halde bulunan doğan, koruma altına alındı.