Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 2 Zanlıya Ev Hapsi Cezası

Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Samsun merkezli gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda, Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'sine ev hapsi cezası verildi.

Adli Süreç ve Gözaltılar

Yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda, Samsun ve Antalya illerinde gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı. Gözaltındaki 4 zanlıdan 2'si, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, diğer 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından çıkarılan karar ile ev hapsi cezası alan zanlıların, yasa dışı bahis faaliyetleri ve dijital materyallere dair yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Yapılan operasyonda, yasa dışı bahis işlemlerinde kullanıldığı belirlenen çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.