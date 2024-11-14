Samsun'da Yasa Dışı Bahis Paylaşımı Yapan Zanlı Yakalandı

Samsun'da Yasadışı Bahis Paylaşımına Operasyon

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis teşvik soruşturması kapsamında, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sanal devriye çalışması başlattı.

Belirlenen Adreste Operasyon

Bu kapsamda Atakum ilçesi'nde belirlenen adrese yapılan operasyonda, sosyal medya hesabından yasa dışı bahse teşvik amacıyla paylaşımda bulunduğu tespit edilen E.N.U isimli zanlı yakalandı.

Zanlının ikametinde gerçekleştirilen aramada, çeşitli dijital materyallere de el konuldu. Gözaltına alınan E.N.U, emniyete götürüldü ve işlemlerine devam ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.