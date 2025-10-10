Samsun'da Yeşildere Köprüsü'nden Düşen Araçta 2 Kişi Yaralandı

Samsun'un Salıpazarı'nda Yeşildere Köprüsü'nden düşen hafif ticari araçta 2 kişi yaralandı; yaralılar Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 17:04
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 17:04
Olay

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, A.T. yönetimindeki 34 GGL 265 plakalı hafif ticari araç, Salıpazarı-Tahnal grup yolundaki Yeşildere Köprüsü'nden düştü.

Müdahale ve Yaralılar

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada sürücü A.T. ile araçta bulunan G.Y. yaralandı.

Araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

