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Samsun'da YKS'ye Girecek Öğrencilere '19 Mayıs Lisesi' Uyarısı

Samsun'da YKS'ye girecek öğrencilerin 19 Mayıs Lisesi ile 19 Mayıs Anadolu Lisesi arasındaki karışıklığa dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 14:12
Samsun'da YKS'ye Girecek Öğrencilere '19 Mayıs Lisesi' Uyarısı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenecek 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için Samsun'da önemli bir uyarı yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sınavlara girecek öğrencilerin, 19 Mayıs Lisesi ile 19 Mayıs Anadolu Lisesi arasında yaşanan karışıklıklar konusunda dikkatli olmalarını istedi.

Yapılan açıklamada, İlkadım ilçesinde bulunan 19 Mayıs Lisesi ile 19 Mayıs ilçesinde yer alan 19 Mayıs Anadolu Lisesi'nin sınav giriş esnasında karıştırıldığı ve bu karışıklığın öğrenciler için mağduriyet yarattığı belirtildi. Bu nedenle, YKS’ye girecek adayların sınav merkezlerine doğru bir şekilde yönlendirilmesi büyük önem taşıyor.

Açıklamada, "19 Mayıs Lisesi ilimiz İlkadım ilçesinde, 19 Mayıs Anadolu Lisesi ise 19 Mayıs ilçesindedir. Sınav giriş belgelerinde bu durumun mutlaka dikkate alınması gerektiğini kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2025 Yükseköğretim Kurumları...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) Samsun'da girecek öğrencilere, "19 Mayıs Lisesi" uyarısında bulunuldu. İlkadım ilçesinde bulunan 19 Mayıs Lisesi ile 19 Mayıs ilçesinde bulunan 19 Mayıs Anadolu Lisesinin sınavlara giriş esnasında karıştırıldığı, bu nedenle mağduriyet yaşandığı belirtildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2025 Yükseköğretim Kurumları...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) Samsun'da girecek öğrencilere, "19 Mayıs Lisesi" uyarısında bulunuldu. İlkadım ilçesinde bulunan 19 Mayıs Lisesi ile 19 Mayıs ilçesinde bulunan 19 Mayıs Anadolu Lisesinin sınavlara giriş esnasında karıştırıldığı, bu nedenle mağduriyet yaşandığı belirtildi.

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