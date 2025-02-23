Samsun'da Yoğun Kar Yağışı Tenteleri Çöktürdü

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yoğun kar yağışı, iş yerlerinde tentelerin çökmesine yol açtı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 20:08
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 20:11
Samsun'da Yoğun Kar Yağışı Tenteleri Çöktürdü

Samsun'da Kar nedeniyle İş Yerleri Zarar Gördü

Samsun'un Çarşamba ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, bazı iş yerlerinin tentelerinin çökmesine neden oldu. Orta Mahalle'de bulunan iş yerlerinde karın ağır yükü, tentelerin taşıma kapasitesini aştı.

Küçük Çaplı Hasarlar Meydana Geldi

Bölgede yaşanan bu olumsuz hava koşulları, bazı iş yerlerinde küçük çaplı hasara yol açtı. Neyse ki, pazar günü olması dolayısıyla iş yerlerinin kapalı olması, olası kazaların önlenmesini sağladı.

Yerel halk, bu tür olayların sık yaşandığı kış aylarında dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor. Kar yağışının neden olduğu maddi zarar, iş yerleri sahiplerini düşündürüyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı iş yerlerinin tenteleri...

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı iş yerlerinin tenteleri çöktü.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı iş yerlerinin tenteleri...

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı iş yerlerinin tenteleri çöktü.

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