Samsun'da Yöresel Ot Yemekleri Festivali Hayran Bıraktı

Samsun Yöresel Ot Yemekleri Festivali Başladı

Samsun'da düzenlenen 8. Samsun Yöresel Ot Yemekleri Festivali, doğada yetişen otlardan yapılan lezzetli ürünlerle ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Festivalin İkinci Günü

Samsun Turizmciler Derneği'nin önderliğinde, Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) iş birliğiyle gerçekleştirilen festivalin ikinci günü, Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi'nde coşkuyla devam etti. Ziyaretçiler, stantlarda yer alan çeşitli yöresel ot yemekleri ve gıda ürünleri ile tanışma fırsatı buldu.

Doğanın Tadı Stantlarda

Festivalde kurulan stantlarda, doğadan toplanan otlardan yapılan pideler, çiğ köfteler, revani, dondurma, çorbalar, turşular, sirke ve kurabiyeler gibi birçok lezzet sergilendi. Özel bir dikkatle hazırlanan yemekler arasında 55 çeşit otun bir arada kullanıldığı yemekler de yer aldı.

Gastronomi Zenginliği

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Cihan Güller, festivalle ilgili olarak, Samsun'un gastronomi ve ot zenginliğine vurgu yaptı. Güller, "Kentte yetişen çeşitli otları yurt içi ve yurt dışındaki vatandaşlarla buluşturmayı hedefliyoruz" diyerek etkinliğin önemini vurguladı.

Katılımcılara Özel İkramlar

Festival alanında toplamda 50 stant bulunduğunu belirten Güller, "Tamamen ot ağırlıklı yemeklerin sergilendiği bu etkinlikte, ısırganlı dondurma gibi farklı lezzetler yer aldı. Vatandaşlarımız, tüm stantlarda otun her şekliyle buluşma imkanı bulacaklar" dedi.

Etkinlikler Devam Ediyor

1 Haziran'a kadar çeşitli aktivitelerle sürecek olan festival, doğa tutkunları ve gastronomi meraklıları için unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Samsun'da düzenlenen "8. Samsun Yöresel Ot Yemekleri Festivali"nde doğadaki çeşitli otlardan yapılan ürünler vatandaşlarla buluşturuluyor. Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi'nde yöresel ot yemekleri ve gıdaların bulunduğu stantlarda doğadan toplanan otlardan yapılan pide, çiğ köfte, revani, dondurma, çorba, turşu, sirke, kurabiye gibi çeşitli ürünler beğeniye sunuluyor.

Samsun'da düzenlenen "8. Samsun Yöresel Ot Yemekleri Festivali"nde doğadaki çeşitli otlardan yapılan ürünler vatandaşlarla buluşturuluyor. Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi'nde yöresel ot yemekleri ve gıdaların bulunduğu stantlarda doğadan toplanan otlardan yapılan pide, çiğ köfte, revani, dondurma, çorba, turşu, sirke, kurabiye gibi çeşitli ürünler beğeniye sunuluyor.