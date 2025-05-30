DOLAR
39,22 -0,35%
EURO
44,61 -0,11%
ALTIN
4.149,15 0,48%
BITCOIN
4.089.088,74 1,76%

Samsun'da Yöresel Ot Yemekleri Festivali Hayran Bıraktı

Samsun'da düzenlenen 8. Yöresel Ot Yemekleri Festivali, doğa ürünleriyle dolu stantlarıyla ziyaretçileri ağırlıyor.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 20:01
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 20:01
Samsun'da Yöresel Ot Yemekleri Festivali Hayran Bıraktı

Samsun Yöresel Ot Yemekleri Festivali Başladı

Samsun'da düzenlenen 8. Samsun Yöresel Ot Yemekleri Festivali, doğada yetişen otlardan yapılan lezzetli ürünlerle ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Festivalin İkinci Günü

Samsun Turizmciler Derneği'nin önderliğinde, Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) iş birliğiyle gerçekleştirilen festivalin ikinci günü, Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi'nde coşkuyla devam etti. Ziyaretçiler, stantlarda yer alan çeşitli yöresel ot yemekleri ve gıda ürünleri ile tanışma fırsatı buldu.

Doğanın Tadı Stantlarda

Festivalde kurulan stantlarda, doğadan toplanan otlardan yapılan pideler, çiğ köfteler, revani, dondurma, çorbalar, turşular, sirke ve kurabiyeler gibi birçok lezzet sergilendi. Özel bir dikkatle hazırlanan yemekler arasında 55 çeşit otun bir arada kullanıldığı yemekler de yer aldı.

Gastronomi Zenginliği

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Cihan Güller, festivalle ilgili olarak, Samsun'un gastronomi ve ot zenginliğine vurgu yaptı. Güller, "Kentte yetişen çeşitli otları yurt içi ve yurt dışındaki vatandaşlarla buluşturmayı hedefliyoruz" diyerek etkinliğin önemini vurguladı.

Katılımcılara Özel İkramlar

Festival alanında toplamda 50 stant bulunduğunu belirten Güller, "Tamamen ot ağırlıklı yemeklerin sergilendiği bu etkinlikte, ısırganlı dondurma gibi farklı lezzetler yer aldı. Vatandaşlarımız, tüm stantlarda otun her şekliyle buluşma imkanı bulacaklar" dedi.

Etkinlikler Devam Ediyor

1 Haziran'a kadar çeşitli aktivitelerle sürecek olan festival, doğa tutkunları ve gastronomi meraklıları için unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Samsun'da düzenlenen "8. Samsun Yöresel Ot Yemekleri Festivali"nde doğadaki çeşitli otlardan...

Samsun'da düzenlenen "8. Samsun Yöresel Ot Yemekleri Festivali"nde doğadaki çeşitli otlardan yapılan ürünler vatandaşlarla buluşturuluyor. Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi'nde yöresel ot yemekleri ve gıdaların bulunduğu stantlarda doğadan toplanan otlardan yapılan pide, çiğ köfte, revani, dondurma, çorba, turşu, sirke, kurabiye gibi çeşitli ürünler beğeniye sunuluyor.

Samsun'da düzenlenen "8. Samsun Yöresel Ot Yemekleri Festivali"nde doğadaki çeşitli otlardan...

Samsun'da düzenlenen "8. Samsun Yöresel Ot Yemekleri Festivali"nde doğadaki çeşitli otlardan yapılan ürünler vatandaşlarla buluşturuluyor. Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi'nde yöresel ot yemekleri ve gıdaların bulunduğu stantlarda doğadan toplanan otlardan yapılan pide, çiğ köfte, revani, dondurma, çorba, turşu, sirke, kurabiye gibi çeşitli ürünler beğeniye sunuluyor.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler 2025 Kurban Bayramı İkramiyeleri İçin Gün Sayıyor!

Denizli'de Tavas Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti

Aile Yılı'nda Doğum Yardımında Yeni Gelişme: 5.000 TL Destek Başladı

Antalya'da Bayram Öncesi Şehir İçi Ulaşımı Vuracak Zamlar Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Jandarma, Ruhsatsız 10 Tabanca Ele Geçirdi
2
Varank'tan CHP'li Belediyelere Sert Eleştiri: ‘Projeleri Hayata Geçiremiyorlar’
3
Samsun Üniversitesi'nde Fahrettin Ulusoy Camisi İbadete Açıldı
4
Sağlık Bakanı Memişoğlu, TÜGVA Genel Kurulunda Gençliğe Seslendi
5
TİKA, Bosna Hersek'te Makarnacılık ve Meyve-Sebze İşleme Tesisi Kurdu
6
Sivas'ta Otomobil Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
7
Mirziyoyev, Birinci Orta Asya-İtalya Zirvesi'nde İşbirliği Vurgusu Yaptı

Emekliler 2025 Kurban Bayramı İkramiyeleri İçin Gün Sayıyor!

Denizli'de Tavas Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti

Adana'da Pazartesi Günü Hava Alarmı: Yağışlı Hava Geliyor

Ankara'da Sağanak Yağış Uyarısı: Acil Önlem Alınması Gerekiyor

Bursa'da %25 Maaş Artışı Müjdesi!

Hayvancılıkta Destek Müjdesi: 18.000 TL Ödeme ile Asgari Ücrete Ulaşılacak

Aile Yılı'nda Doğum Yardımında Yeni Gelişme: 5.000 TL Destek Başladı

Eskişehir'de Kurban Bayramı İçin Ücretsiz Kesim Hizmeti Başlıyor!

Antalya'da Bayram Öncesi Şehir İçi Ulaşımı Vuracak Zamlar Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 5 İlde Önemli Arsa Satışı Fırsatı

Deprem Bölgesine Destek: Ödeme Tarihleri Uzatıldı

Asgari Ücrete Ara Zam Müjdesi: Merkez Bankası Başkanı Açıklamalarda Bulundu