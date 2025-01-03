Samsun'da Yorgun Mermiyle Ölen Kişinin Davasında Bir Zanlı Tutuklandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, geçen yıl yorgun mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden kişinin davasında önemli bir gelişme yaşandı. Eğrikum Mahallesi'nde tarlada çalışırken başına mermi isabet eden Raif Öntürk (68) için yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan zanlı S.A. (30) tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, geçen yıl Ağustos ayında meydana gelen olayda, Öntürk'ün bulunmuş olduğu tarlanın yaklaşık 1700 metre mesafesinde yer alan Çayvar Mahallesi'nde bir düğün düzenlenmişti. Düğün sırasında silahla havaya ateş edildiği belirlenerek, bölgedeki boş kovanların toplama işlemi gerçekleştirildi.

Şüpheli S.A.'nın aracında bulunan tabanca ile bazı boş kovanların, Öntürk'e isabet eden mermiyle yapılan kriminal incelemelerde eşleşmesi üzerine, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarma merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde geçen yıl yorgun mermi isabet eden kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.