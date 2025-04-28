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Samsun'daki 5 Katlı Bina Heyelan Nedeniyle Tahliye Edildi

Samsun Canik'teki heyelan bölgesindeki 5 katlı bina, risk sebebiyle tedbir olarak tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 19:08
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 19:12
Samsun'daki 5 Katlı Bina Heyelan Nedeniyle Tahliye Edildi

Samsun'da Heyelan Tehlikesi: 5 Katlı Bina Tahliye Edildi

Samsun'un Canik ilçesinde, heyelan nedeniyle tahliye edilen 5 katlı bina, güvenlik önlemleri kapsamında boşaltıldı. Olay, Toptepe Mahallesi Hacı Mansur Sokak'taki akaryakıt istasyonunun bulunduğu alanda meydana geldi.

Heyelan noktası, akaryakıt istasyonunun yaklaşık 200 metre ilerisinde yer alan bina etrafındaki kayalıklardan düşen taşlarla birlikte büyük bir risk oluşturdu. Bu sebepten dolayı AFAD, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Binanın birinci katında yaşayan aile, diğer katlar boş olmasına rağmen tedbir amacıyla ekiplerce tahliye edildi. Ayrıca, olay yerine güvenlik şeridi çekilerek bölge yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu ve durumu yerinde değerlendirdi.

Samsun'un Canik ilçesinde heyelanın meydana geldiği akaryakıt istasyonunun bulunduğu bölgedeki 5...

Samsun'un Canik ilçesinde heyelanın meydana geldiği akaryakıt istasyonunun bulunduğu bölgedeki 5 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

Samsun'un Canik ilçesinde heyelanın meydana geldiği akaryakıt istasyonunun bulunduğu bölgedeki 5...

Samsun'un Canik ilçesinde heyelanın meydana geldiği akaryakıt istasyonunun bulunduğu bölgedeki 5 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

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