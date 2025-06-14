Samsun'daki Çakırlar Korusu: Doğa Aşıkları İçin Gözde Mekan

Samsun’un Benzersiz Doğası: Çakırlar Korusu

Samsun'da, "Subasar Ormanları" olarak bilinen Çakırlar Korusu, her yıl binlerce kişiyi ağırlıyor. Atakum ilçe merkezine yalnızca 19 kilometre uzaklıkta bulunan bu doğal alan, yazın gelmesiyle birlikte yemyeşil bir örtüyle kaplanıyor.

Farklı Mevsimlerde Farklı Güzellikler

Her mevsimde farklı güzellikler sunan Çakırlar Korusu, dişbudak, kara gürgen, doğu gürgeni, meşe, Akdeniz defnesi gibi çeşitli ağaç türlerine ev sahipliği yapıyor. Bu ormanlık alan, özellikle fotoğraf tutkunları için eşsiz bir manzara sunuyor.

Ziyaretçilerin Yorumları

Trabzon’dan gelen Muhammet Topal, Çakırlar Korusu’nun bir doğa harikası olduğunu ve önemli bir turizm mekanı olduğunu belirtti: "Çok doğal, çok organik bir yapı. Herkesin gelip gezmesini, görmesini tavsiye ederim. Ailemle geldim, çocuklar da çok beğendi." dedi.

Bursa'dan gelen Esma Kızıl ise, liseden arkadaşlarıyla bu bölgeyi merak ettiklerini ifade ederek, "Buradaki manzara muhteşem, çok cezbetti beni. Fotoğraf çekilmeyi seven biri olarak eşimle tekrar gelmeyi düşünüyorum. Burada düğün, sünnet ve aile çekimleri yapmak oldukça keyifli olur." şeklinde konuştu.

Samsun'da Atakum ilçe merkezine 19 kilometre mesafede yer alan Çakırlar ‎Korusu'ndaki "Subasar Ormanları" ile Çakırlar Mahallesi ormanları, yazın gelmesiyle yeşile büründü. Her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilen Çakırlar Korusu, her mevsimde farklı renk tonları sergiliyor.

Samsun'da Atakum ilçe merkezine 19 kilometre mesafede yer alan Çakırlar ‎Korusu'ndaki "Subasar Ormanları" ile Çakırlar Mahallesi ormanları, yazın gelmesiyle yeşile büründü. Her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilen Çakırlar Korusu, her mevsimde farklı renk tonları sergiliyor.