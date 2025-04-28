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Samsun'daki Heyelanda Hayatını Kaybeden Baba ve İki Kızı Toprağa Verildi

Samsun'un Canik ilçesindeki heyelanda hayatını kaybeden baba ve iki kızı, Terme ilçesinde gözyaşlarıyla defnedildi.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 16:53
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 16:53
Samsun'daki Heyelanda Hayatını Kaybeden Baba ve İki Kızı Toprağa Verildi

Samsun’da Üzücü Bir Olay: Baba ve İki Kızı Hayatını Kaybetti

Samsun'un Canik ilçesinde, akaryakıt istasyonu yakınında meydana gelen heyelan sonucunda yaşamını yitiren baba Adem Kaya (35) ve iki kızı Ayla (7) ile Açelya Kaya (5) toprağa verildi.

Cenaze Töreni ve Taziye

Baba ve çocuklarının cenazeleri, Terme ilçesinin Akçaykaracalı Mahallesi'ne getirildi. Aile üyeleri, Adem Kaya’nın babası İrfan Kaya’nın evinin bahçesinde cenazelerin başında taziyeleri kabul etti. Törene Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da katılarak aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

Cenaze Namazı ve Defin Süreci

Cenaze namazı, Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır tarafından kıldırıldıktan sonra, baba ve iki kızı gözyaşları arasında aynı mahalledeki aile kabristanında defnedildi. Acılı anne Çiğdem Kaya (31), kazadan yaralı olarak kurtulmuştu ve cenaze törenine katılmak için hastaneden ambulansla mahalleye geldi. Ancak, tören sırasında fenalaşarak yeniden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Aile Üzerinde Bıraktığı Etki

Cenazede güçlükle ayakta durabilen Nurhayat Kaya, Adem Kaya'nın annesi, "Ben hanginize yanayım, yaktınız beni yavrularım." diyerek gözyaşlarına boğuldu. Törene; Kaya ailesinin yakınları, akrabaları, belediye başkanları ve siyasi partilerin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğrencilerin Ölümü

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü, yaptığı açıklamada, "Canik ilçemizde meydana gelen heyelanda
İlkadım Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencilerimiz Açelya Kaya ve Ayla Kaya vefat etmiştir. Öğrencilerimize Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve eğitim camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verdi.

Olayın Detayları

Heyelan, Samsun-Ordu kara yolunda, bir alışveriş merkezinin yanı başındaki oto yıkama parkında gerçekleşti. Olay sırasında, araçlarını yıkarken kayaların ve toprağın altında kalan Adem Kaya ve çocukları yaşamını yitirdi. Anne Çiğdem Kaya, olaydan yaralı olarak kurtulmuştu.

Samsun'un Canik ilçesinde akaryakıt istasyonunda meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden baba ve...

Samsun'un Canik ilçesinde akaryakıt istasyonunda meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden baba ve iki kızı Terme ilçesinde toprağa verildi.

Samsun'un Canik ilçesinde akaryakıt istasyonunda meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden baba ve...

Samsun'un Canik ilçesinde akaryakıt istasyonunda meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden baba ve iki kızı Terme ilçesinde toprağa verildi.

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