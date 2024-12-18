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Samsun'dan Amatör Spor Kulüplerine 8 Milyon TL Destek

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 282 amatör spor kulübüne toplam 8 milyon lira nakdi yardımda bulundu.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 21:08
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 21:16
Samsun'dan Amatör Spor Kulüplerine 8 Milyon TL Destek

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden Amatör Kulüplere Büyük Destek

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 282 amatör spor kulübüne toplam 8 milyon lira nakdi destek sağladı. Vali Orhan Tavlı, yardım töreninde yaptığı konuşmada sporcuları yetiştirenlere ve ailelerine teşekkür etti.

2025 Hedefleri ile Gençlere Yatırım

Vali Tavlı, Samsun Valiliği olarak 2025 yılında gençlik ve spor alanına ayırdıkları bütçeyi artıracaklarını belirtti. "Bütün kurum ve kuruluşlarımızla kaynakları evlatlarımız için, gençlerimiz için seferber edeceğimizi ifade etmek istiyorum," dedi.

Güçlü Altyapı ve Spor Tesisleri

Vali Tavlı, Samsun'un spor altyapısının güçlü olduğunu vurgu yaparak; "Sayın Cumhurbaşkanımızın Samsun'a verdiği desteği biz de gençlerin, sporcuların emrine sunmak için 2025 yılında tam kadro seferberlik ilan edeceğimizi bildirmek istiyorum," ifadelerini kullandı.

Başkan Doğan'dan Destek Vurgusu

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, spor kulüplerini desteklemeye gayret ettiklerini belirterek; "Samsun, spor tesisleri anlamında güçlü bir şehir. İnşallah verdiğimiz destekler 2025 yılında artarak devam edecek." şeklinde konuştu. Doğan, 2024 bütçesini kapatmadan spor kulüplerine maddi destek sağlamak amacıyla çalışma başlattıklarını söyledi.

Samsun'da Lisanslı Sporcular

Başkan Doğan, Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesinde toplam 1285 sporcu bulunduğunu bildirdi. Ayrıca, bu sporculardan 1200'ü lisanslı ve 85'i milli olarak temsil edilmektedir.

Temsili Çeklerin Dağıtımı

Törenin sonunda Vali Orhan Tavlı ve Başkan Halit Doğan, 8 milyon liralık temsili çeki Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Rıza Nurullah Hukkamlı ile Türkiye Futbol Federasyonu Samsun Bölge Müdürü Hasan Özbulut'a takdim etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı...

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen "Amatör Spor Kulüplerine Yardım Töreni"nde 282 spor kulübüne toplam 8 milyon lira nakdi destek sağladı. Vali Orhan Tavlı (fotoğrafta), programda konuşma yaptı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı...

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen "Amatör Spor Kulüplerine Yardım Töreni"nde 282 spor kulübüne toplam 8 milyon lira nakdi destek sağladı. Vali Orhan Tavlı (fotoğrafta), programda konuşma yaptı.

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