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Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Doktor Mucize' Operasını Tokat'ta Sahneledi

Samsun Devlet Opera ve Balesi, 'Doktor Mucize' operasını Tokat'ta sanatseverlerle buluşturdu. Festival, Anadolu'yu sanatla buluşturmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 19:22
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 19:22
Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Doktor Mucize' Operasını Tokat'ta Sahneledi

Samsun Devlet Opera ve Balesi, 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali çerçevesinde Georges Bizet'in ödüllü eseri 'Doktor Mucize' operasını Tokat'ta sahneledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ortaklığında yürütülen ve Anadolu'yu sanatın birleştirici gücüyle kucaklamayı amaçlayan proje 7-8 Aralık 2024'te Şırnak'ta start aldı. Festival, sanatseverlerle dolu bir etkinlik takvimine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Tokat'a gelen Samsun Devlet Opera ve Balesi ekibi, turnenin son eseri olan 'Doktor Mucize' operasını 26 Haziran tarihinde Atatürk Kültür Sarayı'nda sanatseverlerle buluşturdu.

Georges Bizet'in 18 yaşında bestelediği ve Jacques Offenbach'ın düzenlediği yarışmada birincilik ödülü kazanan opera, Şahan Gürkan tarafından yönetildi. Librettosunu Leon Battu ve Ludovic Halevy'nin kaleme aldığı eserde, sevdiğine kavuşmak için doktor kılığına giren Yüzbaşı Silvio ve sevgilisi Lauretta'nın komik bir dille anlatılan kavuşma serüveni izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Eserin koreografisini Arzu Kaya, dekorunu Gülden Sayıl, kostümlerini Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımını ise Oğuz Murat Yılmaz üstlendi. Tek perdelik opera, Tokatlılar tarafından ilgiyle izlendi.

Samsun Devlet Opera ve Balesi, 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında Georges Bizet'in...

Samsun Devlet Opera ve Balesi, 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında Georges Bizet'in ödüllü eseri "Doktor Mucize" operasını Tokat'ta sanatseverlerle buluşturdu. Oyuna Tokatlılar ilgi gösterdi.

Samsun Devlet Opera ve Balesi, 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında Georges Bizet'in...

Samsun Devlet Opera ve Balesi, 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında Georges Bizet'in ödüllü eseri "Doktor Mucize" operasını Tokat'ta sanatseverlerle buluşturdu. Oyuna Tokatlılar ilgi gösterdi.

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