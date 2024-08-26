Samsun Doğusunda Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Samsun'un Doğu Kesimlerinde Sağanak Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun'un doğu ilçelerinde beklenen kuvvetli sağanak yağışlara ilişkin önemli bir uyarıda bulundu.

Kuvvetli Yağışlar Geliyor

Açıklamalara göre, akşam saatlerine kadar bu bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Bu durum, ani sel olayları, su baskınları ve yıldırım düşmesi gibi riskleri beraberinde getirebilir.

Dikkatli Olun!

Vatandaşların, yerel dolu yağışları, ani şiddetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı. Ayrıca ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar için hazırlıklı olunması tavsiye ediliyor.