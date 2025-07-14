DOLAR
40,14 -0,1%
EURO
46,79 0,38%
ALTIN
4.328,39 0,19%
BITCOIN
4.812.604,68 -0,64%

Samsun İstiklal Madalyasına Kavuşuyor: 101 Yıl Sonra

Samsun, Milli Mücadele döneminde gösterdiği kahramanlık dolayısıyla 101 yıl sonra istiklal madalyasına kavuşacak.

Yayın Tarihi: 14.07.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 17:16
Samsun İstiklal Madalyasına Kavuşuyor: 101 Yıl Sonra

Samsun, İstiklal Madalyasına 101 Yıl Sonra Kavuşacak

Samsun, Milli Mücadele döneminde denizcilerin gösterdiği fedakarlık dolayısıyla 11 Şubat 1924'te Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından istiklal madalyası ile ödüllendirilmişti. Ancak, bu madalya tam 101 yıl boyunca teslim edilmedi. Şimdi, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında bu hak teslim ediliyor.

‘İstiklal Meşalesinin Yakıldığı Şehir’

1919 yılında zorlu şartlar altında İstanbul'dan Anadolu'ya mühimmat taşıyan Samsun Mavnacılar Loncası, bağımsızlık mücadelesinin bir parçası olan isimsiz kahramanlar arasında yer alıyor. TBMM tarafından onurlandırılan Samsun, aradan geçen yıllara rağmen madalyasına kavuşmamıştı.

Madalyanın Teslimi İçin İlk Adımlar Atıldı

Samsun Valisi Orhan Tavlı tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda, AK Parti Samsun Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş’un girişimleri ile istiklal madalyasının Samsun’a teslim edilmesine karar verildi. Madalya ve beratı, sergilenmek üzere Samsun Valiliği’ne teslim edilecek.

Bir Tarihi An Yaşanacak

Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı ile koordineli çalışmalar yürütüldüğünü belirten Muş, önümüzdeki günlerde madalyanın teslim edileceği bir törenin düzenleneceğini vurguladı. “Alındıktan sonra muhafaza edilecek ve sergilenecek. İstiklal madalyasını alan şehirlerden biri de Samsun olacak. 101 yıl boyunca beklenen bu madalyanın teslimi, Samsun için son derece anlamlı,” ifadelerini kullandı.

Büyük Fedakarlıkların Unutulmaz Mirası

Muş, Samsun’un gösterdiği yararlılığın, vatan savunmasında kaydedilen büyük fedakarlıkların bir göstergesi olduğunu belirtti. “Üzerinden bir asır geçse dahi, gösterdiğiniz yararlılığın bugün teşekkürünü almış oluyorsunuz,” diyerek gündeme getirdi. Mavnacıların gösterdiği cesaretin, TBMM tarafından takdir edilmesi bu tarihi anı daha da özel kılıyor.

Milli Mücadele döneminde gösterdiği yararlılık dolayısıyla 1924 yılında Türkiye Büyük Millet...

Milli Mücadele döneminde gösterdiği yararlılık dolayısıyla 1924 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından istiklal madalyası ile ödüllendirilen Samsun, madalyasına 101 yıl sonra kavuşacak. AK Parti Samsun Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, AA muhabirine süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

Milli Mücadele döneminde gösterdiği yararlılık dolayısıyla 1924 yılında Türkiye Büyük Millet...

Milli Mücadele döneminde gösterdiği yararlılık dolayısıyla 1924 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından istiklal madalyası ile ödüllendirilen Samsun, madalyasına 101 yıl sonra kavuşacak. AK Parti Samsun Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, AA muhabirine süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Mardin'de Refah Payı Zammı: En Düşük Maaş 40.000 TL'ye Yükseldi!

Resmi Gazete'de Açıklanan Yüzde 70 Zam, Üniversite Öğrencilerini Şaşırttı

İstanbul'da Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam!

Yeni Kredi Düzenlemesi ile Borçlar Affediliyor: 48 Ay Vade İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Kontrol Altına Alındı
2
Moskova'da 'Rusların Gözünden 15 Temmuz' Etkinliği Gerçekleştirildi
3
Meteoroloji'den son dakika sarı ve turuncu alarm! 7 ilde şiddetli yağış ve kar ile çığ uyarısı
4
Bursa-Balıkesir Sınırında Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
5
Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Yakalandı
6
Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. Yılı: Dışişleri Bakanlığı Anma Etkinliği Düzenledi
7
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Balıkesir İl Halk Kütüphanesi'nin Açılışında Yeni Vizyonu Açıkladı

Okul Servisleri ve Toplu Taşıma Araçlarında Zorunlu Güvenlik Önlemleri

Asgari Ücrete İkinci Zam Talepleri TBMM'de Gündeme Geldi

Sağlık Bakanlığı'ndan Sigarayı Bırakmak İçin Kapınıza Gelen Destek

Ziraat Bankası'ndan Yılın Fırsatı: 10.000 TL İade!

KPSS'siz Kamu İstihdamı: 100 Binden Fazla Yeni İş İmkanı

İstanbul'da Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam!

Resmi Gazete'de Açıklanan Yüzde 70 Zam, Üniversite Öğrencilerini Şaşırttı

Yediemin Depolarında Binlerce Araç Satışa Çıkıyor!

Karabük Belediyesi'nden Emekliye Su Faturası Müjdesi!

Mardin'de Refah Payı Zammı: En Düşük Maaş 40.000 TL'ye Yükseldi!

Yeni Kredi Düzenlemesi ile Borçlar Affediliyor: 48 Ay Vade İmkanı

Gece Yarısı Çiftçilere Ödeme Müjdesi! Hayvancılığa Dev Destek