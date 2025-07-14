Samsun İstiklal Madalyasına Kavuşuyor: 101 Yıl Sonra

Samsun, İstiklal Madalyasına 101 Yıl Sonra Kavuşacak

Samsun, Milli Mücadele döneminde denizcilerin gösterdiği fedakarlık dolayısıyla 11 Şubat 1924'te Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından istiklal madalyası ile ödüllendirilmişti. Ancak, bu madalya tam 101 yıl boyunca teslim edilmedi. Şimdi, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında bu hak teslim ediliyor.

‘İstiklal Meşalesinin Yakıldığı Şehir’

1919 yılında zorlu şartlar altında İstanbul'dan Anadolu'ya mühimmat taşıyan Samsun Mavnacılar Loncası, bağımsızlık mücadelesinin bir parçası olan isimsiz kahramanlar arasında yer alıyor. TBMM tarafından onurlandırılan Samsun, aradan geçen yıllara rağmen madalyasına kavuşmamıştı.

Madalyanın Teslimi İçin İlk Adımlar Atıldı

Samsun Valisi Orhan Tavlı tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda, AK Parti Samsun Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş’un girişimleri ile istiklal madalyasının Samsun’a teslim edilmesine karar verildi. Madalya ve beratı, sergilenmek üzere Samsun Valiliği’ne teslim edilecek.

Bir Tarihi An Yaşanacak

Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı ile koordineli çalışmalar yürütüldüğünü belirten Muş, önümüzdeki günlerde madalyanın teslim edileceği bir törenin düzenleneceğini vurguladı. “Alındıktan sonra muhafaza edilecek ve sergilenecek. İstiklal madalyasını alan şehirlerden biri de Samsun olacak. 101 yıl boyunca beklenen bu madalyanın teslimi, Samsun için son derece anlamlı,” ifadelerini kullandı.

Büyük Fedakarlıkların Unutulmaz Mirası

Muş, Samsun’un gösterdiği yararlılığın, vatan savunmasında kaydedilen büyük fedakarlıkların bir göstergesi olduğunu belirtti. “Üzerinden bir asır geçse dahi, gösterdiğiniz yararlılığın bugün teşekkürünü almış oluyorsunuz,” diyerek gündeme getirdi. Mavnacıların gösterdiği cesaretin, TBMM tarafından takdir edilmesi bu tarihi anı daha da özel kılıyor.

Milli Mücadele döneminde gösterdiği yararlılık dolayısıyla 1924 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından istiklal madalyası ile ödüllendirilen Samsun, madalyasına 101 yıl sonra kavuşacak. AK Parti Samsun Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, AA muhabirine süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

Milli Mücadele döneminde gösterdiği yararlılık dolayısıyla 1924 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından istiklal madalyası ile ödüllendirilen Samsun, madalyasına 101 yıl sonra kavuşacak. AK Parti Samsun Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, AA muhabirine süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.