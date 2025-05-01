Samsun Jandarması, Tarlada Çalışan Kadınların 1 Mayıs'ını Kutladı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarlada çalışan kadınların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Oruç Mahallesi'nde yer alan tarlalarda çalışan kadınları ziyaret eden jandarma ekipleri, sohbet ederek emeklerine duydukları saygıyı ifade etti.

Kadınlar, bu anlamlı ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, jandarma ekiplerine teşekkürlerini iletti.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde jandarma ekipleri, tarlada çalışan kadınların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde jandarma ekipleri, tarlada çalışan kadınların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.