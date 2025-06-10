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Samsun Kıyılarında Denize Girmek Yasaklandı

Samsun'da, suda boğulma olaylarını önlemek için bazı kıyılarda denize girmek yasaklandı. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 10.06.2025 19:24
Güncelleme Tarihi: 10.06.2025 19:24
Samsun Kıyılarında Denize Girmek Yasaklandı

Samsun'da Denize Giriş Yasakları Başladı

Samsun'da bazı kıyılarda denize girmek yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Orhan Tavlı başkanlığında düzenlenen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda, suda boğulma olaylarına karşı alınacak önlemler değerlendirildi.

Samsun'un 204 kilometrelik kıyı şeridinde toplamda 20 kilometre uzunluğunda 10 yüzme alanı belirlenirken, 46,5 kilometre uzunluğunda 18 tehlikeli ve yasak alan da tespit edildi. Bu alanların dışında kalan ve cankurtaran hizmeti bulunmayan bölgeler de denize girilmesi önerilmeyen alanlar olarak sınıflandırıldı.

Yüzme Alanları ve Yasaklı Bölgeler

Atakum ilçesinde Peçko Fırın ile Kurupelit Deresi arasında 1,4 kilometre, Kürtün Irmağı ile golf sahasının sonunda 840 metrelik alan, Canik ilçesinde ise yüzme alanı dışında kalan tüm kıyı şeridi, Tekkeköy ilçesinde Tekkeköy Limanı ile Canik ilçe sınırı arasında 9 kilometre, İlkadım ilçesinde ise Mert Irmağı ile Kürtün Deresi arasında fener plajı haricinde kalan yerlerde denize girmek yasaklandı.

Uyarılar ve Tedbirler

Açıklamada ayrıca, suda boğulma vakalarının önlenmesi adına önemli uyarılarda bulunuldu. Bu uyarılar arasında, cankurtaranın olmadığı veya denize girmenin tehlikeli olduğu alanlarda yüzmeme, derinliği bilinmeyen suya atlamama ve sulama kanallarında yüzmeme gibi tedbirler bulunuyor.

Özellikle, yemek yedikten hemen sonra denize girmemek, çocukları suda yalnız bırakmamak ve yüzerken sürat motorlarına dikkat etmek gibi konulara vurgu yapıldı.

Samsun'da bazı kıyılarda denize girmek yasaklandı. Vali Orhan Tavlı (ortada) başkanlığında, İl...

Samsun'da bazı kıyılarda denize girmek yasaklandı. Vali Orhan Tavlı (ortada) başkanlığında, İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

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