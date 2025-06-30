Samsun Kültür Yolu Festivali, Otel ve Restoranları Canlandırdı

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Samsun, 21-29 Haziran tarihleri arasında düzenlenen etkinliklerle şehrin ekonomisine büyük bir katkı sağladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festival süresince, otel ve restoranlarda doluluk oranları önemli ölçüde artış gösterdi.

Festivalde, konserlerden tiyatro oyunlarına, sergilerden gastronomi etkinliklerine kadar pek çok etkinlik düzenlendi. Şehirdeki etkinliklere, Samsunluların yanı sıra çevre illerden de yoğun katılım sağlandı.

Festival süresince Samsun’daki otellerdeki doluluk oranları yükselirken, şehir esnafı da yaşanan hareketlilikten son derece memnun olduğunu ifade etti. Yöresel lezzetlerin tanıtılması amacıyla ünlü şefler, Samsun’da belirlenen 12 Lezzet Noktasında birbirinden özel yemekler hazırladı.

Venn Grup Genel Koordinatörü Selin Aykaç, "Festival, şehrimizi ve turizm sektörünü olumlu yönde etkiledi. Şu an otelimizdeki doluluk oranı %100. Geniş bir müşteri portföyü oluştu." diyerek organizasyonun başarıdaki katkısına dikkat çekti.

Venn Butik Otel-Restoran Mutfak Şefi İsmail Kanca, festivalin yöresel lezzetlerin ön planda olmasını sağladığını belirtti. Restoranlar, festival süresince %25-30 oranında doluluk artışı yaşadığını açıkladı.

Saray Köfte Balık Restoran İşletme Müdürü Enver Güler, "Yaz döneminde bu tarz festivallerde tercih edilirliğimiz artıyor ve %25-30 doluluk artışı yaşadık." ifadelerini kullandı.

Lezzetli Döner Aydın Usta'nın sahibi Aydın Fırat, festivalin geniş katılımıyla Samsun’a çok sayıda ziyaretçi çektiğini ve böyle etkinliklerin çoğalması gerektiğini belirtti.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı Samsun'da, 9 gün süren festival boyunca kentin ekonomisi canlandı, otel ve restoranların doluluk oranlarını artırdı. Venn Grup Genel Koordinatörü Selin Aykaç (fotoğrafta), açıklamalarda bulundu.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı Samsun'da, 9 gün süren festival boyunca kentin ekonomisi canlandı, otel ve restoranların doluluk oranlarını artırdı. Venn Grup Genel Koordinatörü Selin Aykaç (fotoğrafta), açıklamalarda bulundu.