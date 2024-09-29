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Samsun Limanı'na Gelen Astoria Grande Kruvaziyeri

Samsun, Astoria Grande Kruvaziyeri'ni ağırladı; turistler şehirde keşfe çıktı.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 16:14
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 16:14
Samsun Limanı'na Gelen Astoria Grande Kruvaziyeri

Astoria Grande Kruvaziyeri Samsun'da!

Rusya'nın Soçi kentinden yola çıkan Astoria Grande isimli Panama bandıralı kruvaziyer, Samsun Limanı'na ulaştı. Bu yolculuk, şehrin turizm potansiyelini artırma yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Gemi Sürekli Olarak Misafir Ediyor

Kruvaziyerde toplamda 445 mürettebat ile 1111 yolcu bulundu. Limon işlemlerinin tamamlanmasının ardından, turistler Samsun'un tarihi ve turistik mekanlarını gezmek üzere limandan ayrıldılar.

Seyahat Programı

Astoria Grande'nin, bugün saat 21.00'de Samsun'dan ayrılarak Trabzon'a gitmesi planlanıyor. Bu tür gemi ziyaretleri, şehrin turizm endüstrisine katkıda bulunmayı hedefliyor.

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