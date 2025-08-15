DOLAR
Samsun Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 8 Kişi Tutuklandı

Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, 12 Ağustos'ta gözaltına alınan 8 şüpheli, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 1 milyon 143 bin 350 lira elde etmekten tutuklandı.

Yayın Tarihi: 15.08.2025 22:44
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 22:44
Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Operasyon, il emniyetinin yürüttüğü soruşturma kapsamında gerçekleştirildi.

Operasyon ve soruşturma detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, "nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik yürütülen çalışma kapsamında, 12 Ağustos tarihinde Samsun merkezli olarak İstanbul, Ankara, Adıyaman ve Kars’ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kendilerini "polis" ve "savcı" olarak tanıtarak mağdurlardan 1 milyon 143 bin 350 lira haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüpheliler gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği ve hakimlikçe tamamının tutuklandığı bildirildi.

