Samsun Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 8 Kişi Tutuklandı

Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 tutuklama

Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Operasyon, il emniyetinin yürüttüğü soruşturma kapsamında gerçekleştirildi.

Operasyon ve soruşturma detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, "nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik yürütülen çalışma kapsamında, 12 Ağustos tarihinde Samsun merkezli olarak İstanbul, Ankara, Adıyaman ve Kars’ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kendilerini "polis" ve "savcı" olarak tanıtarak mağdurlardan 1 milyon 143 bin 350 lira haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüpheliler gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği ve hakimlikçe tamamının tutuklandığı bildirildi.