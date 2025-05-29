Samsun Merkezli FETÖ Soruşturmasında 7 Zanlıya Adli Kontrol

Samsun merkezli 3 ilde gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) finansal yapılanması soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan 24 şüpheliden 7'si, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, Samsun'un İlkadım, Canik, Çarşamba, Vezirköprü ilçeleri ile Ankara ve İstanbul'da gözaltına alınan 24 zanlıdan, 10'unun işlemleri tamamlandığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında 3 kişi ifadesinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 7 şüpheliye yurt dışı çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest kalmaları sağlandı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bu geniş kapsamlı soruşturmanın, İstanbul'da bulunan iki şirketin sahibi olduğu döner işletmelerinin, Türkiye genelindeki şubelerinin sahipleri ve ortaklarının FETÖ ile olan bağlantılarını ortaya koyduğu bilgisi edinildi. Bu doğrultuda, Samsun'da faaliyet gösteren döner işletmesi ve aynı ortaklar tarafından sahip olunan diğer döner işletmesine de "FETÖ üyeliği ve örgütün finansmanı" suçlamasıyla inceleme başlatılmıştı.

27 Mayıs tarihlerinde yapılan operasyonda, ihraç edilen polis, asker, öğretmen, savcı ve emekli din görevlisinden oluşan 24 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun merkezli 3 ilde FETÖ'nün finansal yapılanması kapsamında iki döner zincirine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.

Samsun merkezli 3 ilde FETÖ'nün finansal yapılanması kapsamında iki döner zincirine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.