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Samsun Merkezli Suç Örgütü Operasyonunda 24 Zanlı Tutuklandı

Samsun'da düzenlenen operasyonla yakalanan 37 şüpheliden 24'ü tutuklandı. Organize suçlar ve uyuşturucu ticareti gibi suçlamalarla karşı karşıya.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 22:29
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 22:29
Samsun Merkezli Suç Örgütü Operasyonunda 24 Zanlı Tutuklandı

Adli Süreç Başladı

Samsun merkezli olarak gerçekleştirilen büyük çaplı suç örgütü operasyonu kapsamında, 37 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, **Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı** tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma neticesinde hayata geçirildi.

Zanlılar Adliyeye Sevk Edildi

Gözaltına alınan şüphelilerin arasında silahlı organize suç örgütü elebaşı Erdem G. de yer almakta. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 24 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 13’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin Suçları

Gözaltına alınan kişilerin, suç örgütü kurmak ve yönetmek, örgüte üye olmak, silahla tehdit, genel güvenliği tehlikeye sokmak, uyuşturucu ticareti, suçluyu kayırma, görevi yaptırmamak için direnme, mala zarar verme ve kasten yaralama gibi çeşitli suçlara karıştığı belirlendi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon sonucunda yaklaşık 13 kilo 987 gram sentetik uyuşturucu ile birlikte 22 ruhsatsız tabanca, 1232 tabanca fişeği, 16 ruhsatsız tüfek, 2 balistik yelek, kurusıkı tabanca, 27 kartuş, kılıç, kama, 60 sentetik ecza hapı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen toplamda 195 bin 700 lira ile 1350 dolar ele geçirildi.

Eş Zamanlı Operasyon

Suç örgütü elebaşı Erdem G. ile birlikte 36 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüpheliler, Samsun, İstanbul, Amasya, Ankara ve Denizli'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

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