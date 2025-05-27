Samsun-Ordu Yolunda Kütle Kayması: 1250 Metrelik Alan Kamulaştırılacak

Samsun-Ordu Kara Yolunda Kamulaştırma Süreci Başlıyor

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Asarağaç Mahallesi'nde meydana gelen kütle kayması nedeniyle, 55,71 hektarlık alan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile riskli alan ilan edildi. Bu kapsamda, yaklaşık 1250 metrelik kara yolu kesiminde kamulaştırma işlemleri gerçekleştirilecektir.

Büyükşehir Başkanı Halit Doğan'dan Açıklamalar

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Kentsel Dönüşüm Sempozyumu kapsamında yaptığı konuşmada, kenti daha güvenli ve modern bir yaşam alanı haline getirmek için çalıştıklarını ifade etti. Kentsel dönüşümün şehrin geleceği açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Doğan, "İlkadım ilçesinde Anadolu, Zeytinlik, Kadıköy ve Kökçüoğlu mahallelerinde dönüşüm sürecini başlattık. 2013 yılında 79,53 hektarlık alanda ilan ettiğimiz bu bölgede gerekli projeleri tamamladık" dedi.

Başkan Doğan, "Kimseyi yerinden etmeden, gönüllülük esasıyla hızlı bir dönüşüm süreci başlatıyoruz. İlk etapta 1500 konut yapmayı hedefliyoruz. Canik ve İlkadım ilçelerinde projelendirme çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca, halkımızı bilgilendirmek için Barış Bulvarı ve Atatürk Bulvarı’nda irtibat ofislerimiz bulunuyor" şeklinde konuştu.

Gülsan Sanayi Sitesi Dönüşümü ve Diğer Çalışmalar

Doğan, Gülsan Sanayi Sitesi’nde Türkiye’nin en büyük sanayi dönüşüm projelerinden birine imza attıklarını ve burada hak sahiplerine teslim sürecinin tamamlandığını belirtti. Ayrıca, Cumhuriyet Meydanı çevresindeki dönüşüm çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade etti.

Riskli Alanlar ve Bilimsel Raporlar

Tekkeköy’deki kütle hareketlerinin bazı ticari tesisleri kullanılmaz hale getirdiğini ve kara yolu güvenliğini tehdit ettiğini söyleyen Doğan, “Kara yolu güzergahında gerekli önlemlerin alınması büyük önem arz ediyor” şeklinde konuştu. Geoteknik raporların üniversitelerden talep edildiğini belirterek, Ağustos 2023’de Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Ocak 2025’te Gazi Üniversitesi tarafından raporların hazırlanacağını duyurdu.

Samsun Valisi'nden Destek Açıklaması

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Şehir Hastanesi'ne gidecek raylı sistemin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandığını belirterek, 10 milyar liralık bu projenin Samsun'daki kentsel dönüşüme katkı sağlayacağını ifade etti. Sempozyumda kentsel dönüşüm uygulamaları hakkında detaylı bilgi verildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda Samsun Kentsel Dönüşüm Sempozyumu düzenlendi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, burada bir konuşma yaptı.

Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda Samsun Kentsel Dönüşüm Sempozyumu düzenlendi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, burada bir konuşma yaptı.