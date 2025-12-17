Samsun Şehir Hastanesi Adına Yapılan İş Başvurusu Dolandırıcılığına Uyarı

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'nden "Samsun Şehir Hastanesi" Adına Yapılan Dolandırıcılık Uyarısı

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Samsun Şehir Hastanesi adının kullanıldığı iş başvurusu dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı. Kurum, söz konusu uygulamanın bazı haber kaynaklarında yer aldığını ve halkı yanıltmaya yönelik olduğunu bildirdi.

Resmi işe alım yöntemleri açıklandı

Yapılan yazılı açıklamada, kamu hastanelerine sürekli işçi alımlarının İŞKUR üzerinden gerçekleştirildiği; kadrolu sağlık personeli alımlarının ise Sağlık Bakanlığı tarafından KPSS puanıyla merkezi alım şeklinde yapıldığı vurgulandı. Açıklamada, bu iki yöntemin dışında web sitesinden başvuru, sosyal medyadan başvuru ve benzeri resmi olmayan işe alım yöntemlerinin bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, her iki resmi alım yönteminde de kimsenin başvuru sahiplerine ulaşıp eğitim ya da başka bir adla ücret talep etmeyeceği kaydedildi.

Vatandaşlara çağrı

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, vatandaşlara resmi kaynaklar dışındaki bilgilendirmelere itibar etmemeleri ve kendilerini iş imkanı sağlanacağı iddiasıyla arayan kişilere karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Lütfen resmi kaynaklardan yapılmayan bilgilendirmeleri dikkate almayın denildi.

SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, SAMSUN ŞEHİR HASTANESİ ADI KULLANILARAK YAPILAN İŞ BAŞVURUSU DOLANDIRICILIĞINA KARŞI VATANDAŞLARI UYARDI.